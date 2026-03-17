İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

17.03.2026 15:10
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor; 886 ölü, 1 milyon yerinden edildi.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonrası Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Dahiye'yi hava saldırılarıyla hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

