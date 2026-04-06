İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı

06.04.2026 22:51
İsrail ordusu Beyrut'taki Fransa Bank binasına İHA ile saldırı düzenledi, 1497 ölü var.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Fransa Bank binasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait İHA'nın Dahiye'nin Hıreyk Mahallesindeki Fransa Bank binasını hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Dahiye üzerinde alçaktan uçtuğu kaydedildi.

Yerel basın ve sosyal medyada yayılan görüntülerde hedef alınan binada yangın çıktığı görülüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Fransa, Lübnan, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Advertisement
