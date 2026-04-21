İsrail'den Lübnan'a 'Sarı Hat' Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'daki 'Sarı Hat' bölgesinin boşaltılması ve silahsızlandırılmasını istedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu "Sarı Hat"ta kalan tüm bölgenin boşaltılıp silahlardan arındırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Katz, Batı Kudüs'te düzenlenen İsrailli askerleri anma merasiminde konuştu.

Katz, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin halihazırda batıda Akdeniz kıyısından doğuda Cebel eş-Şeyh eteklerine kadar 10 kilometrelik alanda konuşlandığını belirtti.

İsrail ordusunun bu hat üzerinden Lübnan'dan gelecek saldırıları önlemeye çalıştığını iddia eden Katz, Lübnan'daki saldırılarla hedefin Hizbullah'ın silah bırakmasını sağlamak ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu "Sarı Hat"ta tüm bölgenin boşaltılıp silahlardan arındırılması gerektiğini savunan Katz, Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusundaki taahhütlerini yerine getirmedikçe İsrail ordusunun saldırılarına devam ederek bunu sağlayacağını öne sürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile kendisinin, ateşkes sırasında dahi Lübnan'daki İsrail askerlerini tehditten korumak için karadan ve havadan tüm gücüyle operasyonlarına devam etme talimatı verdiklerini kaydeden Katz, İsrail askerlerini tehdit edebilecek şüpheli herhangi bir yapının derhal imha edileceğini savundu.

İsrail ordusu, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'nde olduğu gibi "Sarı Hat" oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen oluşturulan bu hat çevresinde saldırılara devam edildiği belirtilmişti.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyinde de işgal ettiği bölgeleri kapalı askeri alanlara dönüştüren İsrail ordusu, duyurulan "Sarı Hat"tın güneyindeki 55 köyü işgal altında tutuyor.

Öte yandan bazı Hizbullah mensuplarının Lübnan'da yeni oluşturulan hatta yaklaştığını öne süren İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen bazı bölgelere hava ve kara saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:56:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.