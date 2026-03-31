İsrail'den Lübnan'a Yeni Hava Saldırısı

31.03.2026 18:44
İsrail ordusu, Beyrut yakınlarındaki Mansuriyye'ye hava saldırısı düzenledi. 1268 ölü var.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yakın Mansuriyye bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Beyrut'un kuzeydoğusunda yer alan Mansuriyye ile Mar Roukoz yakınlarındaki bir binayı hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:16:10. #7.12#
