İsrail'den Suriye'ye Sert Uyarılar

İsrail hükümetinden, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından göreve gelen Suriye'deki yeni yönetime karşı açıklamalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile bugün Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Saar, görüşmenin ardından Suriye hakkında yaptığı açıklamada, "Hafta sonu gördüğümüz olayların sınırımızda yaşanmasını önlemek konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Suriye sınırında bir "tehdit oluşmasına" izin vermeyeceklerini dile getiren Saar, Suriye'de binlerce "Hamas ve İslami Cihad üyesinin İsrail'e karşı yeni bir cephe oluşturmak istediğini" ileri sürdü.

Saar, üyesi olduğu Birleşik Sağ Partisi'nin meclis grubunda gün içinde yaptığı konuşmada da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara'yı hedef alarak "takım elbise giymesinin anlam ifade etmediğini, Şara'nın hala aşırı görüşler savunduğunu" iddia etti.

Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerde muhataplarını Suriye'deki yeni yönetime ilişkin uyardığını belirten Saar, yeni yönetimin ülkede şiddete başvurduğunu ve bölgedeki sözde "Kürt özerk yönetimini ortadan kaldırmayı hedeflediğini" öne sürdü.

Saar, uluslararası toplumdan Suriye'deki yeni yönetime meşruiyet sağlamamasını talep etti.

İsrail ordusunun Suriye topraklarını işgal ederek yaptığı nokta saldırılarının güvenlik gerekçesiyle olduğunu savunan Saar, "İsrail, sınırında bir güvenlik tehdidi doğmasına izin vermeyecek bunu önlemek için tüm önlemleri alacak." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca bu hafta Atina'ya giderek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile üçlü bölgesel ortaklık toplantısına katılacağını duyurdu.

-İsrail'in Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabası

İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer de bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin güneyinde askeri bir oluşuma izin vermeyeceklerini ifade etti.

İsrail'in daha önceden olduğu gibi Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabalarını dile getiren Mencer, İsrail'in "gerektiğinde Dürzi nüfusu yeni yönetim karşısında savunmaya hazır olduğunu, Dürzi topluluğuna zarar vermesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

AA muhabirinin " İran'a benzer biçimde İsrail'in Suriye'deki yeni yönetime karşı çıkması, İsrail'in Suriye'de İran ile aynı görüşleri paylaşmasını nasıl değerlendirdiği" sorusuna net cevap vermekten kaçınan Mencer, İsrail'in "İran halkı ile değil rejimiyle sorunlu olduğunu" savundu.

İsrail Hükümet Sözcüsü, ABD ve İsrail'in yakın zamanda ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 stratejik bombardıman uçağının İsrail'e ait F-35 ve F-15'lerle beraber düzenlediği tatbikatta "farklı senaryoları ele aldığına" işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına karşı yeniden "maksimum baskı" politikasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Mencer, " Tahran'a karşı uygulanacak yaptırımların yanı sıra askeri tehdidin masada olması gerektiğini, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini" dile getirdi.

İsrail, Dürzi ve Çerkez topluluklarına 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıklamıştı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriyeli Dürzilerin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurmuştu.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıklamıştı.