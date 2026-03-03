İsrail'den Tahran ve Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.
