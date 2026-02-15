İsrail'den Uluslararası Hukuka Aykırı Karar - Son Dakika
İsrail'den Uluslararası Hukuka Aykırı Karar

15.02.2026 21:28
İsrail, Batı Şeria'da arazi kayıt süreci başlatarak toprak gasbını resmi hale getiriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onayladı.

Şaban konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşime zemin hazırladığını dile getirdi.

İsrail'in Filistin topraklarında yeni "oldubittiler" dayatmak için hızlı adımlar attığını kaydeden Şaban, alınan bu kararın, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Şaban, bu kararın amacının, Filistinlilerin, arazilerini kaydetmelerine engel olma ve Filistin yönetiminin geçen yıllarda yaptığı arazi kayıtlarını geçersiz kılma olduğunu aktardı.

Şaban, İsrail'in bu kararının ciddiye alınması ve bu karara karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurulması gerektiğini kaydetti.

Bugün onaylanan kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
