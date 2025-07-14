İsrail'den Yeni Harita ile Ateşkes Müzakerelerine Esneklik - Son Dakika
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İsrail'den Yeni Harita ile Ateşkes Müzakerelerine Esneklik

14.07.2025 20:28
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İsrail, Gazze'deki yoğun işgalin daraltılması için yeni harita sundu, müzakereler devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde ve çeperinde geniş bir alanı işgal altında tutma ısrarı nedeniyle durma noktasına gelen Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde, Tel Aviv yönetiminin Refah'ta işgal altındaki bölgenin daraltılmasını kabul eden yeni bir harita sunduğu ileri sürüldü.

İsrail basınının ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Doha'daki müzakereler 2 günlük yavaşlamaya karşın devam etti.

İsrail'in 11 Temmuz'da sunduğu çekilme haritasında "Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde 2-3 kilometre, diğer sınır bölgelerinde de 1-2 kilometre genişliğinde bir tampon bölge oluşturularak" işgalin sürdürülmesi konusundaki ısrarına Hamas'ın şiddetle karşı çıkması üzerine, bugün müzakere masasına yeni bir haritanın getirildiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetiminin yeni sunulan haritaya göre tartışmaların merkezinde yer alan Refah'taki varlığını ve işgal ettiği tampon bölgenin derinliğini azaltmayı kabul ederek bazı tavizler verdiği öne sürüldü.

İlk teklifinde Mısır-Gazze sınırında Philadelphi Koridoru'ndan kuzeydeki Morag Koridoru'na yaklaşık 5 kilometre derinlikte bir alanda işgalini sürdürmek isteyen ve bunu müzakerelerde 3 kilometreye kadar düşürmek zorunda kalan İsrail'in, yeni sunduğu haritada orduyu 2 kilometreden daha az genişlikte bir alanda konuşlandırmayı kabul ettiği belirtildi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, "Anlaşmaya varmak için birkaç adım daha atmaya hazır olduğumuzu ve bu konudaki ciddiyetimizi gösteriyoruz. Şimdi esnek davranıp müzakereleri ciddiye alma sırası Hamas'ta. Amerikalılar güçlü baskı uygulamadıkça hiçbir şey olmayacak." iddiasında bulundu.

ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine ilişkin harita konusunda müzakere masasında baskı uyguladığı bildirildi.

Öte yandan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, katıldığı bir yayında, 60 günlük geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşebileceğini belirterek bunun için şartlarının "ateşkes sonrasında Hamas'ın Gazze'deki varlığının son bulması" olduğunu savundu.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Yeni Harita ile Ateşkes Müzakerelerine Esneklik - Son Dakika

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