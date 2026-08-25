İsrail Deyr el-Belah'ta Patlamalarla Yıkım Yapıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde birçok binayı patlayıcılarla imha etti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde büyük çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor.
Filistin merkezli "Şihab" haber ajansının haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah kentinin güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde bulunan birçok binayı patlayıcılar yerleştirerek patlattı.
Patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail Deyr el-Belah'ta Patlamalarla Yıkım Yapıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?