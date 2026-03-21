Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran füze ateşi sonrası İsrail'in güneyindeki Dimona Nükleer Santrali çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde Dimona Nükleer Santrali'nin çevresi de dahil olmak üzere sirenler çaldığını aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellediğini ileri sürdü.

Kanal 12'nin haberinde, aynı anda Lübnan'dan gelen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin batısında da sirenler çaldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, güneyde ve kuzeyde yaralı ihbarı almadıklarını belirtirken Dimona'da bir füze parçasının düştüğü rapor edilen bölgeye ekiplerin sevkedildiğini aktardı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Natanz'ı hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini, ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapamayacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 18:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Dimona'da Sirenler Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.