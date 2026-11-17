İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 şirkete yaptırım kararının "yasalara uyan özel şirketlere yönelik düşmanca bir eylem" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 şirket ile Gazze'ye yardım girişini engellediği belirtilen bir gruba yaptırım uygulama kararına karşı yanıt vereceklerini duyurdu.

İngiltere'nin yaptırım kararının "yasalara uyan özel şirketlere yönelik düşmanca bir eylem" olduğunu ileri süren Saar, Tel Aviv yönetiminin yaptırımlara rağmen işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin politikasının değişmeyeceğini vurguladı.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri güçlendirmenin yeni yollarını arayacaklarını ifade eden Saar, paylaşımında "Geçmişte olduğu gibi İsrail, İngiltere'nin bu hamlesine yanıt olarak karşı önlemler alacaktır." ifadelerine yer verdi.

İngiltere, işgal edilen Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 şirket ile Gazze'ye yardım girişini engellediği belirtilen bir gruba yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iki devletli çözüm hedefini canlı tutmak amacıyla 8 inşaat ve konut geliştirme firmasına yaptırım uygulanacağını vurgulamıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerin kurulmasından sorumlu tutulan Har Hevron, Hemdat Shomron, S.A.G., Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects ve Z.F. şirketleri ile Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleyen Tzav 9 adlı grup yaptırım listesine alınmıştı.