İsrail'e Füze ve Roket Saldırısı

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah'ın da İran ile eş zamanlı olarak İsrail'e roketli saldırı düzenlediğini kaydetti.

İran ve Lübnan'dan atılan füze ve roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlerde sirenlerin çaldığı aktarılan haberde, hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü önlediği, fakat Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde bir noktaya isabet eden saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan ?İran Devrim Muhafızları Ordusu da bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 48. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde bulunan Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine füze saldırısı başlatıldı.

Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzelerinin yanı sıra kamikaze İHA'ları kullanıldı.