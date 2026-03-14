Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e Füze ve Roket Saldırısı

14.03.2026 04:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Hizbullah'tan gelen saldırılarda İsrail'in kuzeyi alarm altına alındı, savunma sistemleri devrede.

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah'ın da İran ile eş zamanlı olarak İsrail'e roketli saldırı düzenlediğini kaydetti.

İran ve Lübnan'dan atılan füze ve roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlerde sirenlerin çaldığı aktarılan haberde, hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü önlediği, fakat Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde bir noktaya isabet eden saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan ?İran Devrim Muhafızları Ordusu da bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 48. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde bulunan Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine füze saldırısı başlatıldı.

Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzelerinin yanı sıra kamikaze İHA'ları kullanıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 05:13:54. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.