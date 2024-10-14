İsrail'e Hizbullah Saldırısı: 4 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail'e Hizbullah Saldırısı: 4 Asker Öldü

Hizbullah'ın İsrail'deki saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, ABD ise hava savunma sistemleri gönderiyor.

14.10.2024 11:00
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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının İsrail'in bir ordu üssüne düzenlediği saldırıda 4 askerinin öldüğünü ve 7 askerinin de ağır yaralandığını açıkladı. ABD ise en gelişmiş hava savunma sistemlerinden Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemini (THAAD ) ve 100 askerini İsrail'e gönderecek.

İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlerde, bu saldırının İsrail'in yaklaşık 2 hafta önce Lübnan'a kara harekatı başlatmasından bu yana Hizbullah tarafından düzenlenen en ölümcül saldırı olduğu belirtildi.

Lübnan merkezli Hizbullah saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Binyamina şehri yakınlarındaki saldırısını İsrail'in perşembe günü Beyrut'a düzenlediği ve 22 kişinin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak nitelendirdi. Hizbullah açıklamasında, daha sonra İsrail'in elit Golani tugayını hedef aldığını ve insansız hava araçlarından oluşan "filoların" saldırısı sırasında İsrail hava savunma sistemlerini engellemek için düzinelerce füze fırlattığını bildirdi.

İsrail Ulusal Kurtarma Servisi, saldırıda 67 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail bu ayın başlarında Hizbullah'ı zayıflatmak ve  sınırdan uzaklaştırarak yerinden edilmiş binlerce İsraillinin evlerine dönmesini sağlamak amacıyla Lübnan'da kara harekatı başlatmıştı. Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana en şiddetli halini aldı.

ABD İsrail'e hava savunma sistemi ve 100 asker gönderiyor

Hizbullah'ın İsrail'deki saldırısı, ABD'nin İsrail'e füzelere karşı korumayı güçlendirmeye yardımcı olacak yeni ve en gelişmiş hava savunma sistemi ve bunu işletmek için 100 askerini İsrail'e göreve göndereceğini açıkladığı gün gerçekleşti. The Washington Post'un haberine göre, ABD'li askerlerin bu görevi, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana ABD askerlerinin İsrail'e gönderildiği ilk önemli görev olacak ve ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç hafta önce gerçekleşecek. ABD'nin bu hamlesi bölgede yüksek olan gerilimi daha da arttıracağı ifade ediliyor.

THAAD füze sisteminin konuşlandırılmasının, ABD'nin İsrail saldırısının ardından İran'ın misillemesine karşılık yapıldığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı'na göre THAAD konuşlandırması, ABD'nin geçtiğimiz ekim ayında savaşın başlamasından bu yana İsrail'e gönderdiği 50 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizata eklendi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, "THAAD Bataryası İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendirecektir. ABD'nin hava savunma sistemini İsrail'e göndermesi, ABD'nin İsrail'i ve İsrail'deki Amerikalıları İran'dan gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı savunma konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" dedi.

BM Sözcüsü Dujarric: "İsrail'in UNIFIL'e saldırısı, 'savaş suçu teşkil edebilir"

İsrail güçlerinin Lübnan'daki kara harekatının başlamasından bu yana BM barış gücü askerlerine defalarca ateş açmasının ardından İsrail'e karşı uluslararası eleştiriler arttı. IDF'nin UNIFIL üssüne saldırması sonucunda 5 barış gücü askeri yaralanırken, İsrail'e ait 2 tank dün güney Lübnan'daki UNIFIL mevzisinin ana kapısını tahrip edip bölgeye "zorla girdi."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in Sözcüsü Stéphane Dujarric, dünkü olayı "derin endişe verici" olarak nitelendirerek, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların "savaş suçu teşkil edebileceğini" söyledi.

IDF, Hizbullah militanlarının UNIFIL bölgesinde bulunduğunu öne sürüyor

IDF ise Hizbullah'ın barış gücü askerlerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösterdiğini ileri sürdü. İsrail ordu sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, İsrail'in UNIFIL ile sürekli temas halinde olmaya çalıştığını ve BM güçlerinin zarar gördüğü herhangi bir durumun "en üst düzeyde" soruşturulacağını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNIFIL'i Hizbullah'a "canlı kalkan sağlamakla" suçlayarak İsrail'in tahliye uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

İsrail'in İran'a vereceği karşılık bekleniyor

Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik yakın bir saldırıda bulunacağı beklentiler arasındayken, ABD'li yetkililer, İsrail'i İran'ın nükleer, petrol ve doğalgaz tesislerini hedef almaktan kaçınmaya teşvik ederek bunun küresel ekonomiyi altüst edecek daha büyük bir gerilimi tetikleyebileceğini düşünüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Ekim'de İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına karşılık olarak Tahran'a karşı bir saldırı sözü vermişti. Gallant, "Saldırımız güçlü, kesin ve hepsinden önemlisi şaşırtıcı olacak. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlayamayacaklar" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'e Hizbullah Saldırısı: 4 Asker Öldü - Son Dakika

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