İsrail'e İran'dan 400 Balistik Füze

TEL İsrail ordusu, ABD ile 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların ardından İran'dan ülkeye 400 balistik füze atıldığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile başlattıkları saldırılara karşılık İran'ın yaptığı misillemelere ilişkin konuştu.

İran misillemelerinde İsrail'e 400 balistik füze fırlatıldığını söyleyen Shoshani, söz konusu füzeleri yüzde 92 oranında engellediklerini iddia etti.

İran'ın dün gece yaptığı misillemelerde 2 füze İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona kentlerine doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Arad kentine isabet eden füze nedeniyle 84 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.