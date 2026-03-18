İsrail'e İran'dan Füze Misillemesi

18.03.2026 20:11
İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı, hasar tespit ediliyor.

TEL İran'dan yapılan yeni misilleme nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İran'ın misillemesi nedeniyle Hayfa'nın Krayot bölgesinde bir noktada hasar oluştuğu belirtildi.

Söz konusu noktaya doğrudan İran füzesinin mi isabet ettiği, yoksa şarapnel parçalarının mı düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran'ın son misillemesi nedeniyle başta Hayfa kenti olmak üzere Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisleri, şu ana kadar füze saldırısı nedeniyle ölü veya yaralı bildirmedi.

Kaynak: AA

Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor

20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:59
İngilizlerin kabusu Galatasaray
İngilizlerin kabusu Galatasaray
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
