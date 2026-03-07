İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

07.03.2026 02:24
İsrail, gece saatlerinde İran'dan gelen füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerini devreye aldı.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde İran'dan yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.

AA muhabirinin aktardığına göre, Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika

