İsrail'e İran Füze Saldırısı!
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran Füze Saldırısı!

16.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Kudüs ve çevresinde İran'dan atılan füzelere yönelik hava savunma sistemi devreye girdi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve Celile bölgesinin yanı sıra, Kudüs kentinde de sirenler çaldı.

İran füzelerine karşı önleyici füzelerin fırlatılmasının ardından Kudüs semalarında ardı ardında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Şarapnel parçalarının israil'in kuzey ve ortak kesminde bazı alanlara düştüğü ancak ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Kudüs, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e İran Füze Saldırısı! - Son Dakika

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:52
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'e İran Füze Saldırısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.