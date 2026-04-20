20.04.2026 16:33
İsrail ordusu, El-Halil'de ruhsatsız olduğu iddiasıyla 10 kişinin barındığı evi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde 10 Filistinlinin barındığı bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri ağır iş makineleri eşliğinde El-Halil kentindeki Terkumiya beldesinde yer alan Şaab el-Bir bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri Filistinli Emir Bessam el-Ceafira'ya ait 10 kişinin barındığı iki katlı bir evi, "C" bölgesinde "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat alımını ise zorlaştırarak, neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: İsrail, El-Halil'de 10 Filistinlinin Evini Yıktı
