İsrail, El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Filistinlilere geçici olarak kapattı - Son Dakika
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İsrail, El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Filistinlilere geçici olarak kapattı

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İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ne Filistinlilerin girişini Yahudi dini günü kutlamaları nedeniyle yarın akşama kadar durdurdu. Karar kapsamında caminin tüm bölümleri ve avluları kutlamalara katılacak İsraillilere açık olacak.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni, Yahudi dini günü kutlamaları için Filistinlilere geçici olarak kapattı.

İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Sinine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, yarın akşama kadar sürecek uygulama kapsamında Filistinlilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne girişine izin verilmeyeceğine dair kararı kendilerine ilettiğini söyledi.

Kararın, caminin tüm bölümleri ve avlularının sözde "Şabat Hayei Sara" gününü kutlayacak İsraillilere açılması amacıyla alındığını kaydeden Ebu Sinine, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin bölgeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

"Şabat Hayei Sara", Yahudi inancına göre Yahudilerin Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sara'nın hayatını anlatan bölümü okudukları Şabat (cumartesi) gününe verilen isim. Bu yılki kutlamalar bugün öğleden sonra başlayıp cumartesi akşamına kadar sürecek.

Yahudiler, Hazreti İbrahim ile Hazreti Sara'nın defnedildiğine inandıkları El Halil'deki Makpela Mağarası'nı ziyaret etmek amacıyla bu tarihte kente geliyor. İsrail makamları da söz konusu günlerde Harem-i İbrahim Camisi'ni tamamen Yahudilerin ibadetine açarak Müslümanların girişini engelliyor.

Harem-i İbrahim Camisi'nin yarısından fazlası Yahudilere ayrılmış durumda

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılıyor.

Cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış, yeniden açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamen İsrail kontrolündeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresinde, yaklaşık 1500 İsrail askerinin koruduğu 400 kadar İsrailli yaşıyor.

İsrail'in tek taraflı uygulamaları kapsamında cami, Yahudilerin dini günlerinde yılda 10 gün tamamen Müslümanların girişine kapatılırken Müslümanların dini günlerinde de 10 gün boyunca Yahudilerin girişine kapatılıyor.

Ancak İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımdan bu yana Müslümanların dini günlerinde camiyi tamamen ibadete açma uygulamasına uymuyo.

Kaynak: AA
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