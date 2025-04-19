İsrail, Filistin Başbakanı’nın Ziyaretine İzin Vermedi

İsrail'in, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalan Filistin köy ve kasabalarını ziyaret etmesine izin vermediği bildirildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

İsrail makamlarının, Başbakan Mustafa'nın Ramallah'ın doğusundaki Berka ve Deyr Dibvan ile Nablus'un güneyindeki Duma ve Kasra kasabalarına yapacağı ziyaretlerin koordinasyonunu tamamen reddettiğini belirten Şaban, söz konusu yerlerin sürekli İsraillilerin ve İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekti.

Şaban, Filistin yönetimi ile İsrail arasındaki anlaşmalara göre, Filistinli yetkililerin saha ziyaretleri sırasında korumalarında silah bulundurulması nedeniyle yetkililerin hareketlerinin iki taraf arasında koordinasyon gerektirdiğini ancak bugün bu talebin reddedildiğini söyledi.

Bunun tehlikeli bir olay olduğunu vurgulayan Şaban, koordinasyona yönelik reddin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Başbakan Mustafa'ya karşı başlattığı kışkırtma operasyonunun ardından geldiğini, ziyaretlerinin engellenmesi için baskı yapılması sonucunda İsrail hükümetinin bu kararı aldığını dile getirdi.