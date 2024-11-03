İsrail, Filistinli Kadın Tutukluları İhtiyaçlardan Mahrum Bırakıyor

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İsrail Hapishaneler İdaresinin, Filistinli kadın tutukluları, temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, heyetin avukatının, sayıları 95'i bulan kadın tutuklulardan bazılarını ziyaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kadın tutukluların, avukata hapishanelerde gördükleri muameleyi anlattığı kaydedildi.

Hapishaneler idaresinin, kadın tutukluları yiyecek, giyecek ve ilaç gibi en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı, onları dış dünyadan tamamen izole ettiği, çıplak bir şekilde aradığı, darbettiği ve baskı uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada, kadınların çoğunun 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alındığı ve haklarında idari tutukluluk hükmü çıkarıldığı, aynı tarihten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının ise 11 bin 500'ü geçtiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik alıkoyma ve gözaltı uygulamalarında ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.