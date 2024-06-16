İsrail, Gazze'deki saldırıların durmadığını iddia etti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki saldırıların durmadığını iddia etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde saldırıların durdurulmadığını, 'taktiksel ateşkes' yapıldığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, çatışmaların devam ettiğini belirtirken, aşırı sağcı isimler ise taktiksel ateşkese eleştiri getirdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

16.06.2024 15:43
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde saldırıların durdurulmadığını, "taktiksel ateşkes" yapıldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalar durmadı. Refah'ta çatışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Adraee, şöyle devam etti:

"Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetler taktiksel olarak, uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar insani amaçlarla durdurulacak."

Aşırı sağcı isimlerden "taktiksel ateşkese" eleştiri

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çoğunun savaşta öldüğü bir dönemde, insani bir amaç için taktiksel ateşkes kararını kim verdiyse, görevine devam etmemesi gereken bir ahmak ve aptaldır." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, bu adımın Savaş Kabinesi'nde değerlendirilmediği ve kabinenin kararlarıyla çeliştiğini savundu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yine X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'a ulaşmaya devam eden insani yardımın onu (Gazze'de) iktidarda tuttuğunu ve savaşın kazanımlarının boşa gitmesine yol açabileceğini" iddia etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Philadelphia Koridoru

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki saldırıların durmadığını iddia etti - Son Dakika

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