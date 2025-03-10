İsrail Gazze'ye Elektrik Tedarikini Kesti - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Elektrik Tedarikini Kesti

İsrail, ateşkes görüşmeleri sonrası Gazze'ye elektrik tedarikini durdurarak sağlık krizini derinleştirdi.

10.03.2025 13:49
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(ANKARA) - İsrail, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeyi reddetmesinin ardından Gazze'ye elektrik tedarikini de durdurdu. Gazzeli yetkililer, İsrail'in Gazze'deki elektriği kestiğini doğrularken bu adımın bölge sakinlerinin sağlığıyla ilgili tehlikeleri artırabileceğinin altını çizdi. BM Özel Raportörü, elektrik olmadan bölge sakinleri için temiz suya erişimin mümkün olmadığını belirtti.

İsrail, Gazze'ye elektrik tedarikini durdurdu. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi sözcüsü Muhammed Thabet yerel El-Aksa, radyo kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki elektriği kestiğini doğrularken, "İsrail işgalinin elektriği kesmesi, Gazze'de sağlık ve çevre felaketi yaratma tehdidi oluşturuyor" dedi. Gazze'deki elektrik dağıtım ağlarının yaklaşık yüzde 70'i ve depoların ve dükkanların yüzde 90'ının İsrail saldırılarında tamamen yok edildiğini söyleyen Thabet, İsrail'in savaştan önce Gazze'ye 10 elektrik hattı üzerinden elektrik sağladığını belirtti.

Elektrik olmadan bölge sakinleri için temiz suya erişim mümkün değil

İsrail, dün Gazze'ye elektrik tedarikini keserek Gazze'ye uygulanan ablukayı daha da ağırlaştırdı. BM Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in bu hareketinin bir "soykırım alarmı" anlamına geldiğini belirterek, elektrik olmadan bölge sakinleri için temiz suya erişimin mümkün olmadığını belirtti. Albanese, İsrail'e yaptırım uygulanmamasının, "tarihin en önlenebilir soykırımlarından birini gerçekleştirmesinde İsrail'e yardım etmek ve desteklemek" anlamına geldiğini ifade etti.

Gazze'de ateşkesin birinci aşamasının geçen hafta sona ermesinin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kalıcı ateşkese yönelik önerisinin "Hamas'ın şartlarının tamamen kabul edilemez" olduğunu söylemişti. İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamında planlananın aksine, ikinci aşamaya geçmek yerine birinci aşamanın uzatılmasını öneriyor. Hamas, bu yaklaşıma karşı İsrail'in ateşkes şartlarına uymasını talep ederken, arabuluculadan ikinci aşama için derhal müzakerelere başlanmasını talep ediyor.

İkinci aşama, kalan esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini zorunlu kılarken, birinci aşama İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini gerektirmiyor. Hamas'ın elinde 59 İsrailli esir kaldığı ve bu esirlerden 24'ünün hala hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta birinci aşamanın sonlanmasının ardından, İsrail Gazze'ye insani yardım girişini durdurdu. Bu adım, insan hakları kuruluşlarından, İsrail'in Filistinlileri açlıkla tehdit etmeyi amaçladığı gerekçesiyle eleştiri topladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Elektrik Tedarikini Kesti - Son Dakika

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