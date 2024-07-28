İsrail Genelkurmay Başkanı Mecdel Şems'i ziyaret etti

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 11 kişinin ölümüne yol açan roket saldırısının gerçekleştiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Halevi'nin Mecdel Şems'te ölümlü roket saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret ettiği ve belde sakinleriyle görüştüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in, saldırıya ilişkin 210'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Yair Peli ve diğer komutanlarla değerlendirme toplantısı yaptığı aktarıldı.

Gordin'in saldırının gerçekleştiği futbol sahasını da ziyaret ettiği ve Dürzi lider Muafak Tarif, yerel yöneticiler ve belde sakinleriyle bir araya geldiği aktarıldı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.