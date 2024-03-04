İsrail güçleri Batı Şeria'da bir çocuğu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye düzenlediği baskında 1 çocuğu öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Burin köyüne baskın düzenledi.
Baskında, başından vurulan 10 yaşındaki Amr Muhammed Neccar hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan 19 yaşındaki bir genç ile darbedilerek başı yarılan 30 yaşındaki başka bir Filistinli ise hastaneye kaldırıldı.
Filistin Eğitim Bakanlığı da ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Neccar için taziye mesajı yayımladı.
Buna göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 421'e yükseldi.
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