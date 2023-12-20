İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Filistinli Genci Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Aynun beldesi girişinde 28 yaşındaki Basil Vecih el-Muhtesib'in aracına ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastaneye nakledilmesi askerler tarafından engellenen Muhtesib'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylece 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 303'e ulaştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattıkları 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.