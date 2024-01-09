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İsrail güçleri Filistinliyi vurduktan sonra üzerinden araçla geçti - Son Dakika
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İsrail güçleri Filistinliyi vurduktan sonra üzerinden araçla geçti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Tulkerim kentinde gerçekleşen baskında 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İsrail güçlerince vurulan Filistinlilerin yere düştüğü ve daha sonra İsrail güçlerine ait ciplerin bölgeye geldiği görülüyor. Ciplerden biri, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

İsrail güçleri Filistinliyi vurduktan sonra üzerinden araçla geçti
09.01.2024 - 00:35,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçtiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor. Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor.

İsrail güçlerine ait cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.

Kaynak: AA
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