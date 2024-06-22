İsrail güçleri Gazze Belediyesi'ne ait tesisi bombaladı, 5 belediye çalışanı öldü

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GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki sivil savunma servisi, Gazze Belediyesi'ne ait bir tesisi bombalayan İsrail güçlerinin beş belediye çalışanını öldürdüğünü bildirdi.

Sivil savunma servisi Cuma günü yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin şehir merkezindeki Yarmuk Stadyumu yakınlarında bulunan tesisin enkazı altında kayıp kişileri aramaya devam ettiklerini söyledi.

Gazze Belediyesi yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılarını kınadı ve derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Belediye, saldırıda hayatını kaybeden çalışanlarının vatandaşlar için su pompaladıklarını, "sınırlı imkanlara ve yüksek riske rağmen vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ve halka hizmet ettiklerini" vurguladı.

Belediye ayrıca İsrail'in belediye çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle belediye hizmetlerinin çökebileceği, su ve temizlik gibi temel hizmetlerin kesintiye uğrayabileceği ve kuşatma altındaki bölgede yaşayan Filistinlilere daha fazla yük getirebileceği uyarısında bulundu.

Olayla ilgili olarak İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.