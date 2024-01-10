İsrail güçleri Gazze\'den çekildi, büyük bir yıkım bıraktı

İsrail güçleri, yaklaşık bir ay önce girdiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin güney bölgesinden, ardında büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

Görgü tanıklarından ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile güneyindeki Han Yunus'u birbirinden ayıran Ebu Huli bölgesinden yaklaşık bir ay sonra çekilen İsrail güçleri, geride büyük bir "felaket" bıraktı.

Daha önce yeşil alanlara sahip Ebu Huli bölgesi, İsrail'in bombardıman ve buldozerlerle saldırısı nedeniyle ciddi şekilde tahrip edildi.

Bölgedeki tarım arazileri, kum yığınlarına dönüşürken ağaçlar söküldü, çevredeki evler yıkıldı.

Bazı Filistinli aktivistler, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bölgedeki ciddi yıkımın yansıdığı videolarda, bombardımanlar ve buldozerlerle gerçekleştirilen saldırılar neticesi tarım arazilerinde devasa çukurların oluştuğu görüldü.

Bununla birlikte İsrail askeri araçları, hala Gazze'nin kuzey ve orta kesimleri ile Han Yunus'un doğu ve orta kesimlerinde konuşlanmış durumda.

İsrail güçleri, Gazze'nin karadan işgali sürecinde yaklaşık bir ay önce Deyr Belah ile Han Yunus'un arasında kalan Ebu Huli ve El-Matahın bölgelerine saldırmıştı.

İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin 8 Ocak'ta ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiği" açıklamasından sonra geldi.