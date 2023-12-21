İsrail güçleri Ramallah\'ta baskın düzenledi, 5 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, yaklaşık 30 askeri araçla, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin bazı semtlerine, evlere ve dükkanlara baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etmesi sonucu olaylar büyüdü.

Sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin kullanılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade etti.