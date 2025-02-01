İsrail Güçlerinden Düğün Baskını - Son Dakika
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İsrail Güçlerinden Düğün Baskını

İsrail güçleri, El Halil'deki bir düğüne baskın yaparak damat ve misafirleri alıkoydu.

01.02.2025 01:46
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir düğüne baskın düzenleyerek, damat ve düğüne katılanlardan birkaç genci yaklaşık bir saat alıkoyduğu ve daha sonra serbest bıraktığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin, Ebu Türki ailesinin El-Halil'in merkezindeki Umm ed-Daliye bölgesindeki bir düğün salonunda yaptığı düğün törenine baskın düzenlediğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, damadı ve düğüne katılan birkaç genci yaklaşık bir saat boyunca alıkoyduğunu ve ellerini havaya kaldırmaya zorladığını kaydetti.

İsrail güçlerinin düğün salonunun yakınında park halinde bulunan araçların bazılarını da tahrip ettiğini belirten görgü tanıkları, düğüne baskının ve alıkoymanın nedeninin bilinmediğini aktardı.

Kaynak: AA

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