- İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
KUDÜS - İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelelerine bir yenisi daha eklendi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Al-Issawiya'da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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