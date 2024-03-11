Güncel

- İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar

KUDÜS - İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelelerine bir yenisi daha eklendi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Al-Issawiya'da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.