İsrail, güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu - Son Dakika
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İsrail, güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu

İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce 'güvenli bölge' olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı. Binlerce sivil bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalışırken, kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişi panikle sağa sola koşuşturdu. Filistinlilerin bazıları gözyaşlarına hakim olamazken, araç bulamayan yüzlerce Filistinli bölgeden yürüyerek ayrılmaya çalıştı.

22.07.2024 14:15
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı.

İsrail ordusunun saldırıları, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında düzenlenirken, binlerce sivil bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalıştı.

Filistinlilerin ayrılmaya çalıştığı sırada, bölgeden dumanlar yükseldiği kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişinin panikle sağa sola koşuşturduğu görüldü.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin bazılarının gözyaşlarına hakim olamaması kameraya yansıdı.

Tahliye için araç bulamayan aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli, bölgeden yürüyerek ayrılmaya çalıştı.

Yaşlı bir Filistinlinin koltuk değnekleriyle yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorlamıştı.

Yerel kaynaklar, söz konusu bölgede yaklaşık 400 bin Filistinlinin bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

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