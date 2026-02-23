İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran Görüşmelerini Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran Görüşmelerini Değerlendiriyor

23.02.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'nin İran'a olası saldırısını ve bölgesel çatışma ihtimallerini güvenlik kabinesinde ele aldı.

İsrail güvenlik kabinesinin, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı ve bölgesel çatışma olasılıklarını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD'nin İran'a olası saldırısını yakın zamanda başlatabileceği değerlendirmelerinin ardından kabine üyelerinin İran ve çeşitli cepheler üzerine kapsamlı brifing alacağı bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yalnızca bazı danışmanları ve güvenlik yetkilileriyle ABD'nin İran'a saldırması durumunda Hizbullah'ın nasıl hareket edebileceğine ilişkin bir toplantı yaptığı da belirtildi.

Öte yandan haberde, İsrailli yetkililerin olası bir ABD saldırısında Hizbullah'ın İsrail ile çatışmaya girip girmeyeceği konusunda görüş ayrılığı içinde olduğu da aktarıldı.

İsrail'de İran'ın nükleer programına ilişkin ek teklifler sunarak daha fazla zaman kazanmaya çalışacağı, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlık konularının çok olması nedeniyle bu aşamada bir anlaşmaya varılma şansının sınırlı olduğu görüşünün hakim olduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun Trump'ın İran politikası konusunda endişeli olduğu iddiası

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu ay başında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden sonra, Trump'ın İran hakkındaki tutumunu anlamakta zorlandığını belirttiği aktarıldı.

Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu, Trump'la görüşmesinin ardından üst düzey ABD'li bir yetkiliye, "Hala bizimle mi?" diye sordu ve durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

ABD ve İran arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran Görüşmelerini Değerlendiriyor - Son Dakika

Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 01:54:47. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran Görüşmelerini Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.