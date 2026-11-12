İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni vurdu, 6 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var - Son Dakika
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İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni vurdu, 6 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

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İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırıda hastanenin ikinci katı hedef alındı, ölenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.

Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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