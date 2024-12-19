İsrail Hava Savunması Füze İmha Etti

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İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'den fırlatılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Adraee, hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeyi imha ettiği sırada şarapnellerin düşebileceği ihtimaline karşı İsrail'in orta kesimlerinde siren seslerinin devreye girdiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.