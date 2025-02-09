İsrail Heyeti Doha'da Müzakerelerde

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İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

İsrail devlet televizyonu KAN, heyetin, anlaşmanın ayrıntılarını ele almak ve teknik detaylarını konuşmak üzere Doha'ya gittiğini belirtti.

Heyete, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in eski müdür yardımcılarından "M" ile İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in liderlik ettiğine; fakat ikinci aşama müzakereleri için değil, sadece birinci aşamanın tamamlanması üzerine görüşmeler yapmak üzere yetkilendirildiğine dikkati çekildi.

"İkinci aşama" için görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den döndükten sonra Güvenlik Kabinesinin toplanmasının ardından başlayabileceği ileri sürüldü.

Daha önce heyet Doha'ya gitmeden İsrail Güvenlik Kabinesinin toplanacağı bildirilse de kabinenin "ikinci aşama" üzerine görüşmek için salı ya da perşembe günleri toplanacağı aktarıldı.

Gecikmeye neyin sebep olduğunun bilinmediği belirtilirken, geçen hafta Washington'a uçan ve bir haftadır ABD'de olan Netanyahu'nun bugün geç saatlerde İsrail'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail basını, heyetin "göstermelik" olarak gittiğini öne sürdü

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun müzakereleri "baltalamak" istediğini ve heyetin "göstermelik" olarak Doha'ya gittiğini ileri sürdü.

Haaretz'in İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Doha'ya heyetin gitmesi "şov" olarak nitelenirken "Netanyahu bir sonraki aşamaya geçmek istemediğinin sinyallerini açıkça verdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, kaynakların ateşkesin siyasi açıdan kendisine zarar verdiğini bilen Netanyahu'nun Doha'ya yetkisi olmayan bir heyeti gönderdiği kaydedildi.

The Jerusalem Post'un haberinde ise, İsrail Güvenlik Kabinesinin anlaşmanın ikinci aşamasını hafta sonuna kadar görüşmeyeceği ileri sürüldü.

Walla haber sitesine konuşan kaynaklar, İsrailli yetkililerin Doha ziyaretini "sembolik bir ısınma gezisi" olarak tanımlarken İsrail Başbakanı'nın heyeti göndererek ABD Başkanı Donald Trump'a "iyi niyet gösterisi" yaptığını söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında "ikinci aşama"

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında "ikinci aşama" için heyetler arası müzakerelerin anlaşmanın uygulamaya girmesinin 16'ncı gününde başlaması gerekiyordu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, geçen hafta yaptığı açıklamada 3 Şubat'ta başlaması gereken "ikinci aşama" müzakerelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapacağı görüşmeyle başlayacağını iddia etmişti.

Netanyahu'nun Witkoff ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Washington'da görüştüğü bildirilmişti.