İsrail Hiram Hastanesi'ni Bombaladı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi'ne saldırı düzenledi, hastanede ağır hasar oluştu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Hiram Hastanesi'ni hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu hasta odaları ve hastane girişinde büyük hasar meydana geldi. Hastanenin ana giriş kısmı da park halindeki araçların üzerine çöktü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.