İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurdu

İsrail ordusu, Hizbullah\'a ait 3 komuta merkezini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurduğunu duyurdu. Savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'a ait 3 ayrı operasyonel komuta merkezi hedef alındı. Bu saldırılarla birlikte çatışmalarda ölenlerin sayısı artmış oldu.

21.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 "komuta merkezini" vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Vurulan yerlerin Hizbullah'a ait 3 ayrı "operasyonel komuta merkezi" olduğu savunuldu.

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı öldürülmüştü.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 43 Lübnanlı sivil, 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement