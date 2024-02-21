İsrail ordusu, Hizbullah\'a ait 3 komuta merkezini vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 "komuta merkezini" vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Vurulan yerlerin Hizbullah'a ait 3 ayrı "operasyonel komuta merkezi" olduğu savunuldu.

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı öldürülmüştü.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 43 Lübnanlı sivil, 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.