 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri yerleşkeleri vurduğunu açıkladı. Önceden İsrail'e saldırı düzenleyen Hizbullah, çatışmalarda 104 üyesini kaybetti.

İsrail, Hizbullah\'a ait hedefleri vurdu
14.12.2023 - 16:13,
Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şumira bölgesine doğru roket fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri yerleşkeleri vurduğu kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 104 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika


15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı
14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Son Dakika
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:37 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 16:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement