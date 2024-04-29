İsrail, Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu. Savaş uçakları, Hizbullah'ın roketler attığı noktalar ile bir askeri binayı bombaladı. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab bölgesinde de muhtemel tehditlere karşı topçu atışları yapıldı. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükseldi ve toplamda 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker hayatını kaybetti.

29.04.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'ın roketler attığı noktalar ile bir askeri binayı bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab bölgesinde de muhtemel tehditlere karşı topçu atışları yapıldığı aktarıldı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement