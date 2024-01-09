İsrail gazetesi: Hizbullah\'ın güney Lübnan\'daki İHA şefi öldürüldü

İsrail gazetesi, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki insansız hava aracı (İHA) şefinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Hizbullah'ın komutanlarından Ali Hüseyin Berci'nin içinde bulunduğu aracın Hirbet es-Slim beldesinde hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail ordusunca düzenlendiği kaydedilen hava saldırısında Berci'nin öldürüldüğü savunuldu. Haberde Berci'nin Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefi olduğu iddiasına yer verildi.

Söz konusu saldırı ve iddialara ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, Tavil'in evinin yakınlarındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda, can kaybı ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.

Buna ek olarak İsrail ordusu bu sabah İHA ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef almış, 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in bulunduğu aracı vurmuş, saldırıda Tavil hayatını kaybetmişti.