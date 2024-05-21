İsrail, Hizbullah'ın saha komutanını öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'ın saha komutanını öldürdü

İsrail, Hizbullah\'ın saha komutanını öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah ise Saklavi'nin ölümünü doğruladı. İsrail ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.

21.05.2024 09:41
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi.
Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Hizbullah Saklavi'nin ölümünü doğruladı
Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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