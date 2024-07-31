İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdüğünü İddia Etti

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BEYRUT, 31 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail saldırısı sonucu yıkılan bina, 30 Temmuz 2024.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükrü'nün Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Açıklamada, suikastın Cumartesi günü 12 gencin ölümüne neden olan sınır ötesi roket saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnanlı militan grup ve siyasi parti Hizbullah olayı henüz doğrulamazken, Lübnan medyasında daha önce çıkan haberlerde Şükrü'yü hedef alan saldırının başarısız olduğu belirtilmişti. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)