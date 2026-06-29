İsrail, Hizbullah Tünellerini Hedef Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun, Hizbullah'a ait olduğu belirtilen Lübnan'ın güneyindeki yer altı altyapısını hedef aldığını duyurdu.

Netanyahu ile Katz'ın ortak yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun, güney Lübnan'daki Mecdel Zun köyü yakınlarında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yer altı tünel altyapısını imha ettiği ifade edildi.

Açıklamada, 200 metreden uzun ve 25 metreden daha derin olduğu belirtilen tünelde yüzlerce silah ile İsrail'i hedef almak amacıyla hazırlandığı iddia edilen çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve işgali

???????İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, varılan çerçeve anlaşmasına göre, İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen iki pilot bölgeyi 27 Haziran'da harita üzerinden göstermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 195 kişi yaralandı.