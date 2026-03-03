İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi

03.03.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Kabriha'da bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Ankun, Debbin, Teyrdeba, Benafol, Ernon, Yahmar Şakif, Mansuri, Seksekiyye ve Lobiyye beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika

Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:33:57. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.