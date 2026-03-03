İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Kabriha'da bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Ankun, Debbin, Teyrdeba, Benafol, Ernon, Yahmar Şakif, Mansuri, Seksekiyye ve Lobiyye beldelerine hava saldırıları düzenledi.