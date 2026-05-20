İsrail'in Ateşi Balıkçıyı Canından Etti

Gazze Şeridi açıklarında İsrail ordusuna ait hücumbotlardan açılan ateş sonucu Filistinli bir balıkçı yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara İsrail ordusuna ait hücumbotlardan ateş açıldı.
Saldırıda Filistinli bir balıkçı hayatını kaybetti.
Cenazenin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
