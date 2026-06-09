İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli Gence Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli Gence Saldırısı

09.06.2026 23:24
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci darbederek yaraladı ve gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde düzenledikleri baskında Filistinli bir genci darbederek yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kuzey Ağvar bölgesindeki Ayn el-Hilve'de yerinden edilenlerin çadırları yakınında bulunan Filistinli Hilal Adil Daragma'yı darbetti.

Saldırının ardından olay yerine gelen İsrail güçlerinin darb sonucu yaralanan Filistinli genci gözaltına aldığı aktarıldı.

Beytüllahim kentinin güneyindeki El-Hadr beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, El-Balu bölgesinde konuşlanarak göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı. Olayda yaralanan veya gözaltına alınan olmadı.

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'daki Vadi es-Safar bölgesinde buğday ekili tarım arazilerini ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere, mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli Gence Saldırısı - Son Dakika

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