İsrail'in Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşimi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresinde yeni bir kaçak yerleşim inşasına başladığı, El Halil kentinde düzenledikleri saldırıda ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, fanatik İsraillilerin Ramallah kentine bağlı Raman beldesindeki Cisr el-Halla bölgesinde yeni bir kaçak yerleşim kurduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ait arazilere çadır kurduğu ve bölgeye mobil evler yerleştirdiği ifade edildi.

"Cisr el-Halla Köprüsü"nü ele geçirme girişimlerinin, bölgedeki Filistinlilere karşı düzenlenen saldırılar için bir üs olarak kullanılacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu yerleşimin Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçladığı kaydedildi.

El Halil'de 3 Filistinli yaralandı

Öte yandan Batı Şeria'nın El Halil kentinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El Halil'e bağlı Halhul beldesi yakınlarında İsraillilerin saldırısında yaralanan 3 kişiye müdahale edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin verilerine göre Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te 750 bini aşkın İsrailli yerleşimci bulunuyor.

Bunların yaklaşık 250 bini işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

İsrail ordusu ile gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre, bölgede söz konusu dönemde fanatik Yahudiler ve İsrail ordusunun saldırılarında, 1150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.