İsrail'in Beka Bölgesi'ne Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde çok sayıda köy için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Beka bölgesinde geniş bir alanın kırmızı işaretlendiği bir harita paylaştı.

Beka bölgesinde Nebi Şit, Hıdır, yukarı Sarin ve aşağı Sarin köylerini de içine alana geniş bir alanda yaşayanların acil olarak bulundukları bölgeleri terk etmeleri gerektiğini kaydeden Adraee, bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.

Adraee, bölgede yaşayanların buraları derhal boşaltarak kuzeye gitmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.